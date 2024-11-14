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На Южном Урале полицейские задержали дорожного вымогателя из Екатеринбурга

На Южном Урале полицейские задержали дорожного вымогателя из Екатеринбурга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в Каслинском районе.

Там в полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя Челябинска. Мужчина сообщил, что на дороге Касли — Верхний Уфалей он остановился на обочине, в тот же момент подъехал неизвестный, под угрозой применения насилия начал вымогать у него 100 тыс. рублей. Не получив нужной суммы, он отобрал телефон стоимостью 5 тыс. рублей и скрылся.

При проведении спецмероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали ранее судимого 33-летнего безработного из Екатеринбурга.

На него завели дело по статьям 163 (вымогательство) и 161 (грабеж) УК РФ. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.