На Южном Урале полицейские задержали дорожного вымогателя из Екатеринбурга

Там в полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя Челябинска. Мужчина сообщил, что на дороге Касли — Верхний Уфалей он остановился на обочине, в тот же момент подъехал неизвестный, под угрозой применения насилия начал вымогать у него 100 тыс. рублей. Не получив нужной суммы, он отобрал телефон стоимостью 5 тыс. рублей и скрылся.