Облсуд отменил приговор экс-главе департамента градостроительства Самары

Напомним, Шанова обвиняли в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и одной растрате. Прокуратура считала, что чиновник незаконно возместил из бюджета свои затраты на поездку за рубеж. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Следствие полагало, что по возвращении в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей.