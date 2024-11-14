Водитель пострадал в столкновении двух грузовиков возле Екатеринбурга

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, 53-летний водитель грузовика «Митсубиси» допустил столкновение с грузовиком КАМАЗ, который ехал впереди.
В результате аварии травмы получил водитель Mitsubishi. С тяжелыми травмами его доставили в больницу № 36 Екатеринбурга.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов к неукоснительному соблюдению ПДД и предельной бдительности», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что ночью 14 ноября на 48-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель, район города Волчанск, произошла смертельная авария.
На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей «Газель» и «Киа». В результате аварии погибли пять человек — двое мужчин и три женщины. Все они находились в «Киа». Их личности устанавливаются.