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В Самарской области произошел большой пожар на складе крупнейшего холдинга

Горевший склад тушили почти два часа.

Источник: соцсети

В среду, 13 ноября, под вечер, произошёл большой пожар в Западной промзоне 2 посёлка Безенчук.

Как сообщили в паблике «ДТП 163 Самара», загорелся склад товарно-материальных ценностей крупнейшего холдинга «Русагро масло».

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, вызов пожарных поступил в экстренные службы в 16:28. На тушение было направлено десять человек пожарных личного состава на четырёх пожарных машинах.

Прибывшие в промзону пожарные установили, что склад горит на площади 200 квадратных метров.

По данным Центра по ГО, ПБ и ЧС Самарской области, склад тушили три пожарных расчета пожарно-спасательной части № 115 отряда № 44, а также пожарный расчет самого предприятия АО «Самараагропромпереработка», создавшие звено газодымозащитной службы и заливавшие пламя из четырёх водяных стволов «Б».

На тушение склада огнеборцам потребовалось около двух часов. Пожар был потушен в 18:26. Люди не пострадали. Причина возникновения пожара устанавливается.

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