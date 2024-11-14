Под Минском грузовик сбил женщину на дороге, она умерла в реанимации. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Согласно предварительным данным, в среду, 13 ноября, примерно в 15.20 49-летний водитель фуры MAN ехал по третьему километру автодороги Р-40 «Боровляны — Логойск» со стороны агрогородка Лесной в сторону дороги М-3 "Минск-Витебск и сбил неустановленную женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В ведомстве отметили, что от полученных травм женщина умерла в реанимации. Ее личность устанавливается.
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