Под Минском грузовик сбил женщину на дороге, она умерла в реанимации

Согласно предварительным данным, в среду, 13 ноября, примерно в 15.20 49-летний водитель фуры MAN ехал по третьему километру автодороги Р-40 «Боровляны — Логойск» со стороны агрогородка Лесной в сторону дороги М-3 "Минск-Витебск и сбил неустановленную женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В ведомстве отметили, что от полученных травм женщина умерла в реанимации. Ее личность устанавливается.