Таллахасси
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад в Алматы: за ночь случилось более 50 ДТП

В Алматы резко ухудшились погодные условия. Полиция приняла необходимые меры по стабилизации дорожной ситуации на дорогах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Департамента полиции мегаполиса.

В этой связи увеличена плотность экипажей патрульной полиции, осуществляющих контроль за дорожным движением.

«В дежурные сутки в охране общественного порядка и обеспечении дорожной безопасности задействованы 611 полицейских на 262 патрульных автомобилях. С 20:00 до 06:00 в Центр оперативного управления поступили 52 вызова о дорожно-транспортных происшествиях, 18 из них с пострадавшими», — сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Он также обозначил, что есть определенные трудности в управлении транспортным средством в зимний период, поэтому призвал водителей быть предельно внимательными, не превышать допустимую скорость, не нажимать резко на педаль тормоза, и главное, заранее предупреждать других участников дорожного движения о совершаемом маневре.

Кроме того, полицейские напомнили о требовании своевременной замены шин на транспортных средствах.