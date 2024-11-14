Снегопад в Алматы: за ночь случилось более 50 ДТП

Он также обозначил, что есть определенные трудности в управлении транспортным средством в зимний период, поэтому призвал водителей быть предельно внимательными, не превышать допустимую скорость, не нажимать резко на педаль тормоза, и главное, заранее предупреждать других участников дорожного движения о совершаемом маневре.