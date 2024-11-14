«Ради наших жизней ты пожертвовал собой, любимый!»: студент ехал с учебы к родителям, но погиб страшной смертью

Отморозки, действительно, вернулись, но проехали мимо. Дальше по дороге бросили «Приору», обстреливая другие авто, а затем взяли в заложники таксиста. Через несколько часов вооруженных преступников в черте Братска задержали инспекторы ГИБДД и сотрудники СОБРа. Самому младшему из душегубов было 23 года, старшему — 29 лет. Выяснилось, что в округе их имена были известны многим. В основном из-за разгульного образа жизни и хулиганства. Однако подобные бесчинства ранее за ними не замечали. Перед нападением на студентов они вломились в дом 93-летней пенсионерки, где избили хозяйку, ее сына и внука. У них-то отморозки и украли то самое охотничье ружье.