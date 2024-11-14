«Ради наших жизней ты пожертвовал собой, любимый!»: студент ехал с учебы к родителям, но погиб страшной смертью

«Ты мой герой! Ради наших жизней ты пожертвовал собой, любимый! Мое сердце раздроблено, как и твое», — эти душераздирающие строки на своей страничке в соцсетях Катя* посвятила погибшему Алексею*. Парню было всего 20 лет, когда его жестоко убили на обочине трассы под Братском.
В 2019 году в университете студенту предоставили небольшие каникулы в преддверии Дня защитника Отечества. Отпраздновать тот решил дома, в поселке Прибрежный Иркутской области. В гости пригласил невесту и троих друзей-земляков. Компания выехала из Красноярска на «Ладе Приоре», но в ночь на 23 февраля, когда ребята были в трех километрах от пункта назначения, путь им перегородили старые «Жигули». Рядом стояли четверо парней, в которых Алексей узнал односельчан. С одним из них он учился в школе.
«СТРЕЛЯЙТЕ В МЕНЯ».
Добрый и отзывчивый по характеру студент даже подумать не мог, что это засада. Вышел из салона, поздоровался, обратившись к каждому по имени и спросил, нужна ли его помощь. В этот момент из «Жигулей» появился человек с охотничьим ружьем.
«Мы всех тут положим!», — начал угрожать отморозок.
«Никого не трогайте, стреляйте в меня», — выпалил Алексей. Практически сразу следом прозвучал выстрел. Дробь вошла между лопаток, задев сердце. Парень упал и скончался на месте.
Затем головорезы направились к «Ладе», заставили выйти и лечь на землю пассажиров. Преступники дали понять, что готовы стрелять на поражение. Своих жертв они всячески унижали, запугивали, кого-то избили. Главным вопросом было: «вы нас запомнили?». К счастью, ребятам удалось убедить их, что в случае чего опознать никого не смогут. У Кати отобрали сумку и телефон. Напуганная девушка на коленях умоляла отпустить ее и друзей. Один из отморозков со словами «я просто так отсюда не уеду» поднял ее за волосы и ударил в грудь ножом. Лезвие задело легкое, у студентки сперло дыхание.
«СЛАВИЛИСЬ» РАЗГУЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ.
На этом четверка не успокоилась. Они прыгнули в «Ладу» погибшего Алексея и бросились наутек по трассе в сторону Тулуна, но быстро поняли, что их вычислят по угнанной машине. Тогда подельники перегородили дорогу проезжавшему мимо внедорожнику Toyota Land Cruiser, выстрелили в кузов, но водитель успел скрыть и остался жив.
Тем временем, Катя лежала на обочине и истекала кровью. Парни пытались помочь подруге и остановили дальнобойщика. Напуганная она закричала: «уезжай, а то вернутся и тебя застрелят».
Отморозки, действительно, вернулись, но проехали мимо. Дальше по дороге бросили «Приору», обстреливая другие авто, а затем взяли в заложники таксиста. Через несколько часов вооруженных преступников в черте Братска задержали инспекторы ГИБДД и сотрудники СОБРа. Самому младшему из душегубов было 23 года, старшему — 29 лет. Выяснилось, что в округе их имена были известны многим. В основном из-за разгульного образа жизни и хулиганства. Однако подобные бесчинства ранее за ними не замечали. Перед нападением на студентов они вломились в дом 93-летней пенсионерки, где избили хозяйку, ее сына и внука. У них-то отморозки и украли то самое охотничье ружье.
Катю и Лешу госпитализировали. Врачи скорой пытались реанимировать парня, но в больнице констатировали смерь. Девушке провели операцию, и она пошла на поправку.
БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА ТЮРЬМЫ.
После полутора лет следствия, летом 2020 года, преступники заслушали приговор суда. Материалы уголовного дела составили 19 томов, следователями СК были допрошены более 30 свидетелей, проведено 25 различных судебных экспертиз.
— Все четверо признаны виновными, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. — Им назначено наказание от 9 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Самый большой срок получил душегуб, стрелявший в Алексея. За ножевой удар Екатерине и другие преступления его подельник проведет за решеткой 14 лет. Еще двое соучастников отправились в колонию на 11 лет и 9 лет, 8 месяцев. Таким образом, в общей сложности вся четверка проведет за колючей проволокой 54 года.
*имена и фамилии героев изменены.
По материалам из архива КП-Иркутск.