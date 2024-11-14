У жителя Самарской области нашли спрятанные в пачке сигарет наркотики

Подозреваемый заявил, что нашел наркотики на улице и хранил их для личного пользования, не планируя продавать. Эта версия сейчас тщательно проверяется. Полицейские также заметили у него признаки опьянения и предложили пройти тест, но мужчина отказался. За это суд оштрафовал его на 4 тысячи рублей.