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У жителя Самарской области нашли спрятанные в пачке сигарет наркотики

Полицейские задержали 30-летнего жителя Отрадного с крупной партией наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Отрадном в ноябре сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. У мужчины в кармане куртки нашли сверток с порошком, спрятанный в пачке от сигарет.

«Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством массой более одного грамма, что законодатель относит к крупному размеру», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемый заявил, что нашел наркотики на улице и хранил их для личного пользования, не планируя продавать. Эта версия сейчас тщательно проверяется. Полицейские также заметили у него признаки опьянения и предложили пройти тест, но мужчина отказался. За это суд оштрафовал его на 4 тысячи рублей.

Ранее мужчина был судим за другое преступление. Теперь на задержанного завели уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере.