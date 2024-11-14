На Урале подросток получил травмы, влетев в дерево на тюбинге

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, двое подростков катались на снегоходе «Буран АДЕ». Один был за рулем транспортного средства, второй находился в тюбинге, привязанном к снегоходу. В ходе катания произошел занос тюбинга, который влетел в дерево.
В результате аварии 17-летний подросток получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу Краснотурьинска. 16-летний водитель не пострадал.
За рулем «Бурана» был житель Кытлыма. Прав у него нет. По его словам, снегоход он взял без разрешения родителей, чтобы покататься с другом.
В отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП), по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Законных представителей подростка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
«Госавтоинспекция призывает граждан воздержаться от подобных смертельно-опасных развлечений. Двигающийся со скоростью транспортного средства тюбинг — неуправляем, при этом он не имеет никакого тормозного устройства», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в Серове возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка на трассе для тюбинга.
Восьмилетний ребенок вместе с мамой он стал спускаться на «бублике» по трассе. Во время спуска тюбинг вылетел с трассы, в результате чего женщина и ребенок упали. Врачи диагностировали у мальчика многочисленные травмы головы.