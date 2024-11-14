Таллахасси
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале подросток получил травмы, влетев в дерево на тюбинге

17-летний подросток получил травмы различной степени тяжести, врезавшись в дерево возле поселка Кытлым Карпинского городского округа.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, двое подростков катались на снегоходе «Буран АДЕ». Один был за рулем транспортного средства, второй находился в тюбинге, привязанном к снегоходу. В ходе катания произошел занос тюбинга, который влетел в дерево.

В результате аварии 17-летний подросток получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу Краснотурьинска. 16-летний водитель не пострадал.

За рулем «Бурана» был житель Кытлыма. Прав у него нет. По его словам, снегоход он взял без разрешения родителей, чтобы покататься с другом.

В отношении него возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем места ДТП), по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Законных представителей подростка могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Госавтоинспекция призывает граждан воздержаться от подобных смертельно-опасных развлечений. Двигающийся со скоростью транспортного средства тюбинг — неуправляем, при этом он не имеет никакого тормозного устройства», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что в Серове возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка на трассе для тюбинга.

Восьмилетний ребенок вместе с мамой он стал спускаться на «бублике» по трассе. Во время спуска тюбинг вылетел с трассы, в результате чего женщина и ребенок упали. Врачи диагностировали у мальчика многочисленные травмы головы.