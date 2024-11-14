Разбор завалов обрушившегося в Крыму моста планируют завершить за сутки

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Движение поездов между Крымом и Запорожской областью, приостановленное из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе, восстановят в течение суток. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.
В ведомстве сообщили, что это произойдет сразу же после разбора завалов и отметили, что риск долгосрочной остановки движения отсутствует.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что расчистка ж/путей на месте обрушения моста завершается и движение пригородных поездов полностью восстановят к 11:00 мск.
На месте происшествия работают 43 человека и 16 единиц техники.
Мост, как сообщили в МЧС, рухнул над железнодорожным полотном. Во время обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двоих пострадавших, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, второй отказался от госпитализации.
В региональном СК назвали причиной обрушения движение перегруженного большегруза.