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Разбор завалов обрушившегося в Крыму моста планируют завершить за сутки

На месте происшествия работают 43 человека и 16 единиц техники.

Источник: МЧС РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Движение поездов между Крымом и Запорожской областью, приостановленное из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе, восстановят в течение суток. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

В ведомстве сообщили, что это произойдет сразу же после разбора завалов и отметили, что риск долгосрочной остановки движения отсутствует.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что расчистка ж/путей на месте обрушения моста завершается и движение пригородных поездов полностью восстановят к 11:00 мск.

На месте происшествия работают 43 человека и 16 единиц техники.

Мост, как сообщили в МЧС, рухнул над железнодорожным полотном. Во время обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двоих пострадавших, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, второй отказался от госпитализации.

В региональном СК назвали причиной обрушения движение перегруженного большегруза.