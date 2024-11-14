Разбор завалов обрушившегося в Крыму моста планируют завершить за сутки

Мост, как сообщили в МЧС, рухнул над железнодорожным полотном. Во время обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двоих пострадавших, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, второй отказался от госпитализации.