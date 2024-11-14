Житель Уфы обвиняется в убийстве 90-летней пенсионерки

По версии следствия, фигурант уголовного дела в сентябре—октябре 2023 года ухаживал за 90-летней пенсионеркой, приносил ей продукты и выполнял другие бытовые поручения, за что женщина платила ему деньги. За это время обвиняемый несколько раз украл найденные в квартире деньги — в общей сложности более 25 тыс. руб.