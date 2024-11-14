Минчанин украл у тещи деньги, которые она спрятала в старых ботинках под диваном. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.
Говорится, что 37-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к теще, которая проживает в переулке Козлова. Мужчина хотел выпить, однако денег на покупку алкоголя у него не было. Когда 74-летняя теща ненадолго вышла из квартиры, он решил поискать у нее сбережения.
В комнате пенсионерки фигурант приподнял сиденье дивана и заметил старые ботинки. Он взял один из них и нащупал внутри тканевый сверток. Когда минчанин его развернул, что увидел 900 белорусских рублей и 1550 российских рублей. Найденные деньги он положил себе в карман, а позднее потратил.
Теща заметила пропажу денег в тот же день и сразу догадалась, кто к этому причастен. Однако зять настаивал на том, что он денег не брал. После этого пенсионерка обратилась в милицию. Милиционеры смогли быстро вывести фигуранта на чистую воду, в отношении него было заведено уголовное дело. Мужчина признал вину, полностью раскаялся в содеянном, а также добровольно возместил потерпевшей причиненный ущерб.
Старший помощник прокурора Партизанского района Маргарита Воронич отметили, что суд признал жителя Минска виновным по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса — тайное похищение имущества. Ему было назначено наказание в виде общественных работ на срок 180 часов. Также мужчина должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголя.
Тем временем минчанин может сесть на пять лет за угрозу взорвать дом.
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