Минчанин украл у тещи деньги, которые она спрятала в старых ботинках под диваном

Теща заметила пропажу денег в тот же день и сразу догадалась, кто к этому причастен. Однако зять настаивал на том, что он денег не брал. После этого пенсионерка обратилась в милицию. Милиционеры смогли быстро вывести фигуранта на чистую воду, в отношении него было заведено уголовное дело. Мужчина признал вину, полностью раскаялся в содеянном, а также добровольно возместил потерпевшей причиненный ущерб.