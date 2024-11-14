«Это не зоопарк»: сенатор Кожаев о том, почему не показывают Бишимбаева в колонии

«Журналисты хотят все время посмотреть, убедиться, но это все связано с охранной прав граждан. Даже гражданин, отбывающий наказание, имеет права. И если он не желает, чтобы его демонстрировали, конечно, заставить его невозможно. Извините, я грубо скажу… я все-таки силовик: это не зоопарк! Надо доверять официальным лицам — он содержится в колонии максимальной безопасности в городе Степногорск», — сообщил Марат Кожаев.