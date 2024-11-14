Наклонился за телефоном: суровый приговор сыну бизнесмена, сбившему насмерть девочку с собакой

В Асбесте огласили приговор Кириллу Красноумову, который насмерть сбил 13-летнюю школьницу и ее алабая. Трагедия произошла вечером 21 апреля в поселке Белокаменный, когда пьяный сын бизнесмена сел за руль Hyundai Creta. Красноумов наклонился за телефоном и потерял управление. Внедорожник переехал девочку с собакой, после чего Кирилл скрылся.
Той же ночью его поймали сотрудники ГИБДД. В разговоре с инспекторами горе-водитель признался, что пил по рюмке водки в час.
— Водитель не остановился, покинув место ДТП, не предпринял мер к оказанию помощи ребенку и вызову бригады скорой помощи. В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить водителю наказание в виде 7 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Асбестовский городской суд признал Кирилла Красноумова виновным по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ему назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.