Наклонился за телефоном: суровый приговор сыну бизнесмена, сбившему насмерть девочку с собакой

В Асбесте огласили приговор Кириллу Красноумову, который насмерть сбил 13-летнюю школьницу и ее алабая. Трагедия произошла вечером 21 апреля в поселке Белокаменный, когда пьяный сын бизнесмена сел за руль Hyundai Creta. Красноумов наклонился за телефоном и потерял управление. Внедорожник переехал девочку с собакой, после чего Кирилл скрылся.