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«Резиновые» квартиры выявлены в нескольких районах Нижнего Новгорода

Нарушители миграционного законодательства находятся под подпиской о невыезде.

«Резиновые» квартиры выявлены полицейскими в нескольких районах Нижнего Новгорода, возбуждены уголовные дела, об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

В результате проведения проверочных мероприятий в Ленинском, Нижегородском и Сормовском районах обнаружены трое местных жителей, которые из корыстных побуждений фиктивно поставили на миграционный учет шесть иностранных граждан республик ближнего зарубежья.

Иностранцы должны были проживать в жилых помещениях, расположенных по улицам Глеба Успенского, Усилова и Телеграфная. Однако фактически по указанным адресам никто не проживал.

Нарушители миграционного законодательства находятся под подпиской о невыезде.