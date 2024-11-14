«Резиновые» квартиры выявлены в нескольких районах Нижнего Новгорода

«Резиновые» квартиры выявлены полицейскими в нескольких районах Нижнего Новгорода, возбуждены уголовные дела, об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.
В результате проведения проверочных мероприятий в Ленинском, Нижегородском и Сормовском районах обнаружены трое местных жителей, которые из корыстных побуждений фиктивно поставили на миграционный учет шесть иностранных граждан республик ближнего зарубежья.
Иностранцы должны были проживать в жилых помещениях, расположенных по улицам Глеба Успенского, Усилова и Телеграфная. Однако фактически по указанным адресам никто не проживал.
Нарушители миграционного законодательства находятся под подпиской о невыезде.