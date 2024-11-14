Оптовые наркокурьеры задержаны в Полоцке

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Оперативники наркоконтроля Могилевской области вместе с ОМОНом задержали в Полоцке двоих жителей Глубокого, сообщили в официальном Telegram-канале МВД республики.
Было установлено, что фигурантам 26 лет и 43 года, они работали оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Мужчины забирали большие партии «товара» в России, фасовали его в съемных квартирах, а затем распространяли через закладки на территории Витебской области.
В тайниках и по месту жительства у них обнаружили и изъяли более 300 граммов особо опасных психотропных веществ «Альфа-PVP» и мефедрон.
Как рассказали в МВД, у каждого из фигурантов были четко распределены роли. Так, 26-летний мужчина оборудовал закладки, а 43-летний — вел переписку с куратором. Оба мужчины наркозависимы и ранее судимы.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков для сбыта. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.