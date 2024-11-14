Оптовые наркокурьеры задержаны в Полоцке

Было установлено, что фигурантам 26 лет и 43 года, они работали оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Мужчины забирали большие партии «товара» в России, фасовали его в съемных квартирах, а затем распространяли через закладки на территории Витебской области.