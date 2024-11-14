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Мужчина погиб при пожаре в доме в Чашникском районе

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в доме в деревне Чашникского района. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в деревне Вишковичи Чашникского района поступила в МЧС 13 ноября в 7.45. На момент прибытия спасателей деревянный одноэтажный дом был охвачен огнем, обрушилась кровля. В комнате под слоем обрушившихся строительных конструкций работники МЧС обнаружили тело хозяина дома 1964 года рождения.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

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