Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму

«Состояние пострадавшего по-прежнему тяжелое. Пациент получает необходимое лечение в Джанкойской центральной районной больнице», — говорится в сообщении пресс-службы.
Вечером 13 ноября при обрушении моста на автодороге Джанкой — Маслово в Крыму пострадали два человека. Один из них после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался, второй в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.
По данным МЧС России, дорожное полотно было повреждено между селами Изумрудное и Маслово. В момент происшествия на нем находились легковой автомобиль и грузовик, спасатели деблокировали двоих пострадавших.
Железная дорога, которая проходит под путепроводом, в результате происшествия не пострадала. Движение пригородных поездов после разбора завалов будет открыто 14 ноября в 11:00.
По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой — село Яснополянское и Джанкой — село Маслово будут следовать по измененному маршруту.