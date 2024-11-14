Cиловики провели обыски в УМВД по Воронежу

Вчера, 13 ноября, в Управление МВД по Воронежу нагрянули силовики. Они проводили следственные действия. Об этом стало известно на следующий день.
Как рассказал «КП-Воронеж» источник, близкий к ситуации, причиной могли стать коррупционные схемы правоохранителей. Возможно, отрабатывались и несколько сотрудников оперативно-сыскного отдела.
В Следственном управлении СКР по Воронежской области пояснили, что официальный комментарий по этому поводу будет чуть позже. Во всяком случае они не опровергли информацию о проводимых следственных действиях.