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Cиловики провели обыски в УМВД по Воронежу

Возможно, следственные действия связаны с коррупционной тематикой.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 13 ноября, в Управление МВД по Воронежу нагрянули силовики. Они проводили следственные действия. Об этом стало известно на следующий день.

Как рассказал «КП-Воронеж» источник, близкий к ситуации, причиной могли стать коррупционные схемы правоохранителей. Возможно, отрабатывались и несколько сотрудников оперативно-сыскного отдела.

В Следственном управлении СКР по Воронежской области пояснили, что официальный комментарий по этому поводу будет чуть позже. Во всяком случае они не опровергли информацию о проводимых следственных действиях.

СК