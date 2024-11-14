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За убийство жены осужден ревнивый свердловчанин

В Белоярском (Свердловская область) вынесен приговор 44-летнему жителю Заречного Александру Ватолину за убийство своей жены, 39-летней Марии Пшеничной. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ватолин признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Он приговорен к 8 годам колонии строгого режима с выплатой компенсации морального вреда родственникам убитой — 800 тыс. рублей.

В суде установлено, что 16 марта, когда супруги выпивали, между ними произошел конфликт на почве ревности. Известно, что за месяц до этого Мария уволилась из таксопарка, где работала оператором. Александр подрабатывал разнорабочим.

Соседи рассказали, что Александр был очень ревнивым, часто провожал и встречал жену с работы, сидел рядом и ждал, не давал ей сходить куда-то в одиночку, в магазин они ездили на машине вместе.

«Сильно, сильно орали тогда. Я поднялась, стала стучаться. Я хотела детей забрать, предложила: “Давайте я детей заберу, чтоб скандал [не слышали], все такое”. Он: “Нет”. И жена говорила нет, и сын младший [8 лет]. А девочка-то [14 лет] прям умоляла, чтоб забрали ее. И он сказал: “У нас тут разборки, я узнал, что жена изменила”, — рассказала соседка.

Гособвинитель сообщил в суде, что после ссоры женщина пошла спать в комнату, где находился их сын. Александр пошел следом, сел на Марию и начал сдавливать шею руками, но она оказала сопротивление. Тогда он взял на кухне нож и стал им замахиваться на жену. Свидетелем происходящего был ребенок, который выбежал на лестничную площадку и позвал на помощь соседей, вызвавших полицию. Однако Александр успел 17 раз ударить Марию в шею, отчего женщина умерла на месте.