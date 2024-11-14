За убийство жены осужден ревнивый свердловчанин

Гособвинитель сообщил в суде, что после ссоры женщина пошла спать в комнату, где находился их сын. Александр пошел следом, сел на Марию и начал сдавливать шею руками, но она оказала сопротивление. Тогда он взял на кухне нож и стал им замахиваться на жену. Свидетелем происходящего был ребенок, который выбежал на лестничную площадку и позвал на помощь соседей, вызвавших полицию. Однако Александр успел 17 раз ударить Марию в шею, отчего женщина умерла на месте.