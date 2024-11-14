В Башкирии в жуткой аварии погибли мать с грудным ребенком

Для координации действий сотрудников ГАИ и установления всех обстоятельств произошедшего на место выехал начальник госавтоинспекции РБ Владимир Севастьянов, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло на 124 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. По предварительным данным, 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со стороны Бакалов в направлении Туймазов, выехала на встречку и допустила лобовое столкновение с «Киа Спортейдж». В аварии водитель «Лады» и её годовалый пассажир скончались на месте происшествия.
«Сотрудники МЧС России деблокировали 35-летнего мужчину из автомобиля “Киа”, его госпитализировали в больницу, также для осмотра в больницу доставлен 64-летний пассажир кроссовера», — добавили в пресс-службе МЧС по РБ.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
«Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Бакалинского района Павел Цынаев. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин случившегося», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.