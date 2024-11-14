В Башкирии в жуткой аварии погибли мать с грудным ребенком

ДТП произошло на 124 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. По предварительным данным, 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со стороны Бакалов в направлении Туймазов, выехала на встречку и допустила лобовое столкновение с «Киа Спортейдж». В аварии водитель «Лады» и её годовалый пассажир скончались на месте происшествия.