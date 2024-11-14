Под Волгоградом 15-летний школьник разбился на «Питбайке»

15-летний школьник из Быковского района попал в больницу в результате аварии. Подросток катался на мотоцикле и попал в ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, это случилось 13 ноября в дневное время в Быково. У юноши не было водительских прав, но он сел за руль. Компанию ему составил друг.