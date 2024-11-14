В Самарской области за три месяца нашли 37 поддельных купюр

В Самарской области за третий квартал 2024 года обнаружили 37 поддельных купюр. Больше всего среди подделок оказалось пятитысячных банкнот — 25 штук. Об этом сообщили в региональном отделении Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.
«Кроме того, выявлено десять поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и две подделки номиналом 2000 рублей», — рассказали в пресс-службе.
Чтобы избежать фальшивок, самарцам советуют проверять подлинность банкнот по защитным признакам. Так, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, на ощупь — рельефные метки и надпись «Билет Банка России», а при наклоне станут видны скрытые изображения или радужные полосы.
Постепенно в обращение вводятся обновленные банкноты номиналом 100 и 5000 рублей. При этом старые купюры продолжают оставаться в обращении и будут выводиться из оборота по мере их износа. Нет необходимости специально обменивать старые купюры на новые.