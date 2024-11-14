Госавтоинспекция Свердловской области назвала самые частые причины ДТП

Из-за снегопадов и гололеда на дорогах Свердловской области выросло число дорожно-транспортных происшествий.
В Госавтоинспекции Свердловской области перечислили наиболее частые причины ДТП в ноябре 2024 года. Это несоответствие скорости конкретным погодным условиям и состоянию проезжей части, несоблюдение очередности проезда, а также езда задним ходов. Об этом пишет портал «ФедералПресс».
Отметим, что почти каждый день в ноябре на уральских трассах происходят смертельные аварии. Так, в ночь на 14 ноября на дороге «Серов — Североуральск — Ивдель» в столкновении иномарки и грузовика погибли пять человек.
В Госавтоинспекции Свердловской области просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.