Гибель военного при теракте в Севастополе — дело на контроле Бастрыкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Расследование уголовного дела по факту гибели военного при теракте в Севастополе взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба Следкома в Telegram-канале.