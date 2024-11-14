Гибель военного при теракте в Севастополе — дело на контроле Бастрыкина

ЧП произошло в среду около 10 утра на улице Тараса Шевченко. При взрыве погиб военнослужащий. По факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело.
«Предварительно установлено, что 13 ноября в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил РФ. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Доложить о ходе его расследования Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следкома по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву.