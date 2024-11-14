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Челябинцу вынесли приговор за убийство беременной женщины при ребёнке

Челябинский областной суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, который жестоко расправился с беременной женщиной на глазах у её четырёхлетней дочери.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Трагедия случилась в августе 2022 года в квартире дома на улице Краснознамённой в Челябинске. Между знакомыми произошёл конфликт из-за личных отношений. Мужчина сначала распылил 34-летней собеседнице в лицо аэрозольный баллончик, а затем не менее 20 раз ударил её ножом в шею и туловище. Убийцу не остановили ни беременность жертвы, ни присутствие в помещении её маленького ребёнка.

От полученных ран потерпевшая умерла на месте. Суд назначил челябинцу 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также удовлетворены требования родственников о возмещении морального и материального вреда на сумму 10 млн и 120 тысяч рублей.

Добавим, что ранее возникали сомнения в психическом здоровье подсудимого. После проведённой экспертизы в отношении него собирались применить принудительные меры медицинского характера. Однако позже комиссия установила, что психические расстройства не лишали мужчину способности осознавать свои действия и руководить ими. Медики пришли к выводу, что в момент преступления убийца находился в состоянии аффекта, развившегося на фоне длительной психотравмирующей ситуации, что не исключало его вменяемости. Дело направили на повторное рассмотрение.