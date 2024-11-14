Челябинцу вынесли приговор за убийство беременной женщины при ребёнке

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Трагедия случилась в августе 2022 года в квартире дома на улице Краснознамённой в Челябинске. Между знакомыми произошёл конфликт из-за личных отношений. Мужчина сначала распылил 34-летней собеседнице в лицо аэрозольный баллончик, а затем не менее 20 раз ударил её ножом в шею и туловище. Убийцу не остановили ни беременность жертвы, ни присутствие в помещении её маленького ребёнка.