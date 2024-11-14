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Массовые отключения газа обещают из-за ЧП на газопроводе под Волгоградом

Страшный грохот разбудил жителей Фроловского района в ночь с 13 на 14 ноября, объяснение поступило от компании «Газпром Трансгаз Волгоград».

Жителей Фроловского района встревожил страшный грохот ночью с 13 на 14 ноября. В местном паблике посыпались вопросы.

«Никто не знает, что так грохнуло около Шуруповки?».

«Тоже слышал сильный взрыв. Может, беспилотник?».

«Похоже, что-то взорвалось…».

В региональном главке МЧС возразили — если и было происшествие, то не по профилю ведомства. Возгорания на той территории, о котором ведут речь фроловчане, не было.

Объяснение поступило от ООО «Газпром Трансгаз Волгоград».

«Ночью диспетчер зафиксировал снижение давления на участке магистрального газопровода. Прибывшая на место дежурная бригада обнаружила на трубе механическое повреждение. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы», — подтвердил vlg.aif.ru представитель компании Андрей Шефатов.

Обстоятельства происшествия еще выясняются, устанавливается нанесенный ущерб. Жителей региона просят с пониманием отнестись к тому, подача газа в жилые дома может быть ограничена.

ЖКХ