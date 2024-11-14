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Бастрыкин заинтересовался состоянием аварийной трехэтажки на юге Волгограда

После публикации ИА «Высота 102» Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей многоквартирного дома № 7 по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда.

Председатель Следственного комитета России поручил региональному управлению организовать по этому поводу доследственную проверку.

— Следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области по данному факту проводится доследственная проверка. В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки по сообщению о нарушении жилищных прав волгоградцев, — рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Напомним, в аварийном доме не так давно обрушились перекрытия, после чего одна из несущих стен лишилась опоры. Кроме того, волгоградцы периодически жалуются на затопления в подвале многоквартирного дома из-за частых поломок коммуникаций и отсутствие отопления.

недвижимость