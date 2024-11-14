Бастрыкин заинтересовался состоянием аварийной трехэтажки на юге Волгограда

Напомним, в аварийном доме не так давно обрушились перекрытия, после чего одна из несущих стен лишилась опоры. Кроме того, волгоградцы периодически жалуются на затопления в подвале многоквартирного дома из-за частых поломок коммуникаций и отсутствие отопления.