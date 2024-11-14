Haval насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу на «красный» в Петербурге

Смертельное ДТП произошло утром 14 ноября в Петербурге. Все случилось у дома 52 по улице Руставели. Там женщина решила перебежать дорогу на «красный» сигнал светофора и попала под колеса Haval. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 61-летний водитель иномарки совершил наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда она скончалась от полученных травм, — уточнили в ведомстве.
Личность погибшей пока не установлена. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.
Напомним, что похожая ситуация произошла в Северной столице утром 12 ноября на Литейном проспекте. Тогда женщина также переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В итоге ее насмерть сбила LADA.