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Haval насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу на «красный» в Петербурге

Смертельное ДТП произошло на улице Руставели.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Смертельное ДТП произошло утром 14 ноября в Петербурге. Все случилось у дома 52 по улице Руставели. Там женщина решила перебежать дорогу на «красный» сигнал светофора и попала под колеса Haval. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— 61-летний водитель иномарки совершил наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда она скончалась от полученных травм, — уточнили в ведомстве.

Личность погибшей пока не установлена. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Северной столице утром 12 ноября на Литейном проспекте. Тогда женщина также переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В итоге ее насмерть сбила LADA.