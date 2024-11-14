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В Усть-Катаве ликвидируют серьезную аварию на теплосетях, привлечены спасатели

В Усть-Катаве (Челябинская область) ликвидируют серьезную аварию на теплосетях — привлечены спасатели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что вечером 13 ноября прорыв магистрали теплоносителя привел к розливу горячей воды, которой были подтоплены теплотрассы на прилегающих участках.

К месту ЧП оперативно прибыли аварийные бригады и спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС.

Спасатели Усть-Катавского отряда всю ночь с городскими службами ликвидировали последствия аварии. «С помощью мотопомп одновременно в нескольких точках дежурная смена спасателей всю ночь вела откачку воды, чтобы сотрудники компании могли локализовать повреждения, вести сварочные и другие работы по устранению аварии», — говорят специалисты.

Активная фаза ремонтных работ продолжается, чтобы теплоснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры микрорайона, в числе которых детские сады, было восстановлено в самые сжатые сроки.

ЖКХ