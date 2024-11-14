В Усть-Катаве ликвидируют серьезную аварию на теплосетях, привлечены спасатели

Спасатели Усть-Катавского отряда всю ночь с городскими службами ликвидировали последствия аварии. «С помощью мотопомп одновременно в нескольких точках дежурная смена спасателей всю ночь вела откачку воды, чтобы сотрудники компании могли локализовать повреждения, вести сварочные и другие работы по устранению аварии», — говорят специалисты.