В Усть-Катаве ликвидируют серьезную аварию на теплосетях, привлечены спасатели

Сообщается, что вечером 13 ноября прорыв магистрали теплоносителя привел к розливу горячей воды, которой были подтоплены теплотрассы на прилегающих участках.
К месту ЧП оперативно прибыли аварийные бригады и спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС.
Спасатели Усть-Катавского отряда всю ночь с городскими службами ликвидировали последствия аварии. «С помощью мотопомп одновременно в нескольких точках дежурная смена спасателей всю ночь вела откачку воды, чтобы сотрудники компании могли локализовать повреждения, вести сварочные и другие работы по устранению аварии», — говорят специалисты.
Активная фаза ремонтных работ продолжается, чтобы теплоснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры микрорайона, в числе которых детские сады, было восстановлено в самые сжатые сроки.