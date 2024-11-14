Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество

«По версии следствия, не позднее февраля 2022 года, желая обогатиться, фигурант, заведомо не намереваясь действовать в интересах обратившегося к нему за помощью знакомого, сообщил ему недостоверные сведения о том, что за денежное вознаграждение в размере 7 000 000 рублей может оказать содействие в достижении договоренности с сотрудником правоохранительного органа о прекращении в отношении него уголовного дела. На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2022 года передал фигуранту денежные средства в указанном размере для дальнейшей передачи должностному лицу. Не имея реальной возможности выполнить обещанное, полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.