Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество

Ранее управление сообщало, что бывший заместитель губернатора Кемеровской области по строительству обвиняется в посредничестве во взяточничестве на сумму 7 миллионов рублей, он арестован. Ведомство не называло имени фигуранта, но информированный источник сообщал РИА Новости, что речь шла о бывшем замгубернатора по строительству Эдуарде Балабане.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, действия фигуранта были переквалифицированы.
«По версии следствия, не позднее февраля 2022 года, желая обогатиться, фигурант, заведомо не намереваясь действовать в интересах обратившегося к нему за помощью знакомого, сообщил ему недостоверные сведения о том, что за денежное вознаграждение в размере 7 000 000 рублей может оказать содействие в достижении договоренности с сотрудником правоохранительного органа о прекращении в отношении него уголовного дела. На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2022 года передал фигуранту денежные средства в указанном размере для дальнейшей передачи должностному лицу. Не имея реальной возможности выполнить обещанное, полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений СК и ФСБ.
В квартире обвиняемого и по месту его работы проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги на общую сумму около 7 миллионов рублей. Во время предварительного расследования фигурант находился под домашним арестом. Со следствием обвиняемый сотрудничал и вину признал.
«Следственными органами собрана убедительная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в управлении.
Руководитель управления капитального строительства Кемеровской области (ГП КО «ГлавУКС») Эдуард Балабан в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя губернатора региона по строительству, где проработал до августа 2014 года. После ухода с должности замгубернатора в отношении Балабана было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств, которое, по словам Балабана, было закрыто. В 2018 году Балабан выдвигал свою кандидатуру на должность губернатора Кемеровской области, однако в выборах он не участвовал.
Как следует из открытых источников, в данное время Балабан занимает пост генерального директора ООО «Ресурсинвесттрейд», которое занимается торговлей твердым топливом.