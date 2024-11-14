Под Ростовом сгорел частный дом

Под Ростовом произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось 14 ноября на улице Рублева, 14.
По предварительной информации ведомства, пожар началася около шести часов утра. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали на место ЧП пожарных. Огонь за считанные минуты охватил порядка 140 квадратных метров площади. Прибывшие на место происшествия спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Полностью ликвидировать огонь удалось за час.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте тушения работали пять спецмашин и 20 пожарных. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.
Напомним, 11 ноября в Ростове произошла авария на высоковольтной линии. Из-за ЧП без света остались десять тысяч ростовчан.