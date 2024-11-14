22-летняя нижегородка закидала здание полиции бутылками с горючей смесью

Девушка была задержана в Липецке. На допросе фигурантка заявила, что следовала указаниям телефонных мошенников. Они убедили ее в том, что все деньги похищены и единственный способ — нападение на отдел полиции и администрацию. Уточняется, что о необходимости уехать в Липецк ей также сказали аферисты.