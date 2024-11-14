22-летняя нижегородка закидала здание полиции бутылками с горючей смесью

Студентка попала под статью «Покушение на теракт» в Нижнем Новгороде. Она бросила в здание районной администрации и отдел полиции бутылки с горючей смесью. Об этом пишет BAZA.
По данным источника, 12 ноября полицейские нашли возле своего отдела на Нижневолжской набережной несколько разбитых бутылок. Чувствовался сильный запах горючей смеси. Злоумышленница попала на камеры видеонаблюдения. Полицейские увидели, как девушка бросила три бутылки в здание и покинула место. Пожара не произошло.
Позже выяснилось, что тем же вечером девушка бросила в здание администрации Нижегородского района бутылку с зажигательной смесью. Личность подозреваемой удалось установить: ей оказалась 22-летняя студентка.
Девушка была задержана в Липецке. На допросе фигурантка заявила, что следовала указаниям телефонных мошенников. Они убедили ее в том, что все деньги похищены и единственный способ — нападение на отдел полиции и администрацию. Уточняется, что о необходимости уехать в Липецк ей также сказали аферисты.