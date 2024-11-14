Банку с наркотиком нашли в каюте иностранного корабля в порту Петербурга

Стражи правопорядка обнаружили в каюте иностранного морского корабля в порту Петербурга подозрительную стеклянную банку. Внутри нее хранилось спрессованное вещество бурого цвета. Находку изъяли и отправили на экспертизу. О подробностях сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Западного округа.
— Сотрудники экспертно-криминалистического центра установили, что в емкости находился наркотик весом 97,5 грамм. Товар прибыл из-за рубежа, — рассказали в ведомстве.
Транспортная полиция таким образом пресекла контрабанду запрещенного вещества. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по третьей части статьи 229 УК РФ («Контрабанда наркотических веществ в крупном размере»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста.