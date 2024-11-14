Банку с наркотиком нашли в каюте иностранного корабля в порту Петербурга

Стражи правопорядка обнаружили в каюте иностранного морского корабля в порту Петербурга подозрительную стеклянную банку. Внутри нее хранилось спрессованное вещество бурого цвета. Находку изъяли и отправили на экспертизу. О подробностях сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Западного округа.