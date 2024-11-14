«Нельзя бросать трубку»: раскрыта новая тактика мошенников

Об этом граждан предупредили эксперты в сфере противодействия мошенникам, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, профессиональные жулики являются хорошими психологами, и поэтому они знают, на какие именно моменты нужно давить, чтобы заставить человека потерять контроль над своими эмоциями. Как оказалось, аферисты перешли к новой тактике ведения общения со своими потенциальными жертвами, пишет «Прайм».
Суть новой схемы обмана достаточно проста: человеку поступает звонок, собеседник представляется сотрудником либо правоохранительных органов, либо специальных служб. При этом злоумышленники сразу же выдвигают главный козырь своей новой тактики: они заявляют человеку о том, что он ни при каких обстоятельствах не должен класть трубку телефона.
Жулики объясняют своё требование тем, что они якобы проводят специальную полицейскую операцию по поимке преступников и что завершение беседы будет означать фактический отказ от сотрудничества с официальными представителями закона. Аферисты угрожают людям заведением на них уголовных дел в случае, если те не будут беспрекословно подчиняться их воле.
Это очень тонкий психологический ход, ведь любой законопослушный человек, который ни в коем случае не хочет нажить проблем с полицией или спецслужбами, на самом деле не захочет препятствовать работе правоохранительных органов, и поэтому многие граждане действительно принимают решение продолжить разговор по телефону с незнакомцами.
Если у жуликов получается убедить собеседника не класть трубку, то дальше они начинают уговаривать его выполнить и многие другие действия, например, оформить кредит и снять наличные деньги. Далее злоумышленники убеждают человека в том, что ему необходимо пойти в ближайший банкомат и перевести все полученные средства на некий «безопасный счёт».
Если жертва выполняет все предписанные ей действия, то в результате она теряет все свои деньги, ведь все они отправляются прямиком в руки мошенников. Для того чтобы противостоять психологическому натиску жуликов, необходимо, как минимум, знать об их новой тактике и всегда быть готовым к тому, что может поступить подобный звонок, отмечают специалисты.