«Нельзя бросать трубку»: раскрыта новая тактика мошенников

Если жертва выполняет все предписанные ей действия, то в результате она теряет все свои деньги, ведь все они отправляются прямиком в руки мошенников. Для того чтобы противостоять психологическому натиску жуликов, необходимо, как минимум, знать об их новой тактике и всегда быть готовым к тому, что может поступить подобный звонок, отмечают специалисты.