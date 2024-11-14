Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме

Накануне между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, получило повреждение дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.