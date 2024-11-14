Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме

«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 миллионов рублей», — уточнил он.
Накануне между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, получило повреждение дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.
Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.
По данным Службы автомобильных дорог Крыма, на месте обрушения моста завершили разбор завалов железнодорожных путей, железная дорога может снова функционировать.