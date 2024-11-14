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В Петербурге пенсионер передал мошенникам через «курьеров» более 15 млн рублей

В Петербурге полиция разыскивает мошенников, обманувших пенсионера на 15 млн рублей. О подробностях случившегося рассказали в Telegram-канале ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Источник: Коммерсантъ

Мужчина обратился с заявлением днем 13 ноября. Он рассказал, что в период с августа по октябрь ему звонили «сотрудники банка». Они убедили петербуржца в том, что его деньгам угрожает опасность.

За несколько месяцев через так называемых «курьеров» заявитель передал злоумышленникам в общей сложности 15 297 154 ₽ Следователями было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция разыскивает преступников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилая жительница Московского района лишилась квартиры из-за телефонных аферистов.