Омич отправится в колонию за кражу самовара у соседа

Омич обратился в полицию с заявлением о краже самовара. Как позже выяснили полицейские, вором оказался неоднократно судимый за кражу металла сосед мужчины.
Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что неизвестный украл у него металлический дровяной самовар. Как выяснилось, хозпостройка у дома омича не была заперта, а вор проник на территорию дома через забор.
Вскоре полицейские нашли подозреваемого. Им оказался сосед мужчины, который уже имел судимость за кражу металла.
Омич рассказал, что пролез через забор ночью. Украденный самовар он сдал в пункт приема металла и выручил за него 2,1 тыс. рублей. Полученные средства потратил.
Полицейские вернули самовар законному владельцу. На мужчину завели уголовное дело ха кражу.