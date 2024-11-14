Дело «отца кубанского правосудия» передали в Верховный суд РФ

«Материалы дела по исковому заявлению заместителя Генерального прокурора РФ, действующего в интересах Российской Федерации, к ряду граждан и организаций об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции по ходатайству одного из ответчиков направлены в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об определении территориальной подсудности», — сообщили «КП»-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.