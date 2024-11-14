Дело «отца кубанского правосудия» передали в Верховный суд РФ

Иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова передали в Верховный суд.
На 14 ноября его рассмотрение было назначено в Центральном суде Сочи. Однако Верховный суд РФ затребовал материалы дела для решения о том, какая инстанция будет определять судьбу нажитого имущества высокопоставленного коллеги.
«Материалы дела по исковому заявлению заместителя Генерального прокурора РФ, действующего в интересах Российской Федерации, к ряду граждан и организаций об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции по ходатайству одного из ответчиков направлены в Верховный Суд РФ для рассмотрения вопроса об определении территориальной подсудности», — сообщили «КП»-Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Напомним, надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество 75-летнего Александра Чернова. Экс-председатель Краснодарского краевого суда, как считает Генпрокуратура, благодаря коррупционным схемам и через аффилированных людей, владеет несколькими квартирами в Сочи, Москве и Краснодаре, долями в совхозе, несколькими нежилыми помещениями и так далее на 7 млрд рублей.
Генпрокуратура в своем иске настаивает, что перечень активов принадлежат жене Чернова Оксане Митиной, ее родителям, бывшей жене Галине, подруге Светлане и ее сыну, племяннику незаконно. Потому что получил его экс-председатель суда незаконно, «не имея права заниматься предпринимательской деятельностью и принимая решения в свою пользу».