Таллахасси
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов рассказал, когда в Джанкойском районе восстановят рухнувший мост

Аксенов: рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма восстановят в 2025 году.

Источник: пресс-служба МЧС Крыма

Мост, который рухнул на железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма, планируют восстановить в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году».

отметил руководитель региона

Аксенов добавил, что на эти цели потребуется около 180 млн рублей.

Напомним, инцидент произошел поздним вечером 13 ноября. Мост не выдержал перегруженную фуру, которая проезжала путепровод. По дороге в этот момент помимо фуры ехала легковушка. В результате пострадали оба водителя. Водитель грузовика от госпитализации отказался, а вот состояние второго человека оценивается как тяжелое. В девять утра 14 ноября железнодорожные пути расчистили.

строительство