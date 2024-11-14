Аксенов рассказал, когда в Джанкойском районе восстановят рухнувший мост

Мост, который рухнул на железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма, планируют восстановить в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году».
Аксенов добавил, что на эти цели потребуется около 180 млн рублей.
Напомним, инцидент произошел поздним вечером 13 ноября. Мост не выдержал перегруженную фуру, которая проезжала путепровод. По дороге в этот момент помимо фуры ехала легковушка. В результате пострадали оба водителя. Водитель грузовика от госпитализации отказался, а вот состояние второго человека оценивается как тяжелое. В девять утра 14 ноября железнодорожные пути расчистили.