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В Омске мужчина лишился 115 тысяч после общения с незнакомцем в кафе

Возбуждено уголовное дело.

Источник: ГУ МВД

В омскую полицию обратился 31-летний житель Кировского округа с заявлением о пропаже 115 тысяч рублей. Деньги у мужчины украли в кафе на улице Дианова.

Два дня назад омич пил в заведении алкоголь с малознакомым мужчиной. В разговоре потерпевший похвастался ему о крупной сумме на счёте, после чего периодически заходил в приложение для онлайн-переводов.

Полицейские выяснили, что 115 тысяч рублей были отправлены одной транзакцией на счёт неизвестного. Получателем оказался тот самый посетитель кафе.

Обвиняемого задержали по месту жительства на улице Краснознамённой. После знакомства с потерпевшим 35-летний омич подсмотрел пароль от его телефона, а позже попросил позвонить. Открыв мобильное приложение, он перевёл на свой счёт деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Ранее он неоднократно был судим за грабежи и мошенничество.