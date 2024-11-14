СКР оценил ущерб от украинских атак по России в 60 млрд рублей

Информацию о работе по оценке ущерба представили на совещании с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным в Донецке. Проверялись объекты в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской, Волгоградской областях и других регионах.
В октябре СКР оценивал ущерб от действий вооруженных сил Украины в 7,8 млрд руб. На тот момент эксперты проверили 3,3 тыс. объектов в новых регионах и приграничье.
Власти Курской области ранее оценивали ущерб от действий вооруженных сил Украины для аграриев в 100 млрд руб. Ущерб промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу в регионе оценивали в 17 млрд руб.