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ФСБ задержала агента военной разведки Украины

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего военной разведке Украины данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Центральном федеральном округе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России 2003 г. р. по подозрению в совершении государственной измены, — сообщили в ЦОС ФСБ. — По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа».

По данным ФСБ, подозреваемый инициативно установил контакт посредством интернет-мессенджера с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в ЦОС ФСБ.

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