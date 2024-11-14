ФСБ задержала агента военной разведки Украины

«Задержан гражданин России 2003 г. р. по подозрению в совершении государственной измены, — сообщили в ЦОС ФСБ. — По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа».
По данным ФСБ, подозреваемый инициативно установил контакт посредством интернет-мессенджера с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в ЦОС ФСБ.