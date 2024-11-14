В Самаре пересмотрят дело о крупной афере в медицинской сфере

«Бериева признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначили штраф 300 тыс. рублей. Ему зачли срок, проведенный под стражей, и освободили от наказания. Телякова признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначили штраф 250 тыс. рублей. Ему зачли время, проведенное под стражей и домашним арестом, и снизили штраф до 100 тыс. рублей», — уточняли в суде Ленинского района Самары.