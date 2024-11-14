До десяти лет колонии грозит десяти омичам за организацию «взрослого досуга»

Из материалов дела следует, что в июле 2021 года один из фигурантов дела зарегистрировал для видимости легального бизнеса ИП. По факту же он организовал сеть притонов, которые работали под видом массажных салонов. Напомним, в салонах работали 25 девушек и 1 мужчина.