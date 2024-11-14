До десяти лет колонии грозит десяти омичам за организацию «взрослого досуга»

Омская прокуратура поддержала обвинение в отношении десяти местных жителей, которых судят за организацию и вовлечение в занятие проституцией. Обвиняемым грозит до десяти лет колонии.
Из материалов дела следует, что в июле 2021 года один из фигурантов дела зарегистрировал для видимости легального бизнеса ИП. По факту же он организовал сеть притонов, которые работали под видом массажных салонов. Напомним, в салонах работали 25 девушек и 1 мужчина.
Сейчас прокуратура представляет суду все имеющиеся доказательства по делу. По одной из статей обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что омские полицейские закрыли сеть массажных салонов, где оказывали интим-услуги.