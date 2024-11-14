Перегруз на 13 тонн. Завалы рухнувшего моста разбирали больше ста человек

Мост в Крыму обрушился из-за фуры с перегрузом почти на 13 тонн. При этом недалеко от места ЧП стоял специальный знак, на котором был указан максимальный груз, с которым можно пересекать мост, — не более 18 тонн. Однако фура, из-за которой произошло обрушение, перевозила порядка 30 тонн.