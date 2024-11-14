Перегруз на 13 тонн. Завалы рухнувшего моста разбирали больше ста человек

Автомобильный мост в районе Джанкоя в Крыму рухнул ночью 14 ноября. Спасатели помогли выбраться двоим пострадавшим. Уже через несколько часов была названа предварительная причина происшествия.
АИФ-Крым собрал подробности ЧП.
Состояние тяжелое.
Минувшей ночью рухнул автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово, на трассе, ведущей к Джанкою. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковая машина. Пострадавшие смогли выбраться из-под завалов только с помощью спасательно-эвакуационных служб.
Одному из мужчин, понадобилась срочная помощь медиков. На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«Пациент получает необходимое лечение в ГБУЗ РК “Джанкойская центральная районная больница”, — уточнили в пресс-службе Минздрава Крыма.
Другой пострадавший от медицинской помощи отказался и получил помощь амбулаторно, уточнили в ведомстве.
Причина — перегруз.
Мост в Крыму обрушился из-за фуры с перегрузом почти на 13 тонн. При этом недалеко от места ЧП стоял специальный знак, на котором был указан максимальный груз, с которым можно пересекать мост, — не более 18 тонн. Однако фура, из-за которой произошло обрушение, перевозила порядка 30 тонн.
Она до отказа была забита овощами и фруктами. В результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста в Джанкойском районе.
На данный момент прокуратура и следственный комитет Крыма продолжает проверку обстоятельств обрушения моста в Джанкойском районе. Ситуация также на контроле у руководства республики.
Сто человек разбирали завалы.
Фура, легковой автомобиль и мост рухнули на железодорожного полотно, но схему движения поездов и электричек не меняли. Но вот автомобильный объезд пришлось организовывать. Он осуществлялся через населённые пункты: Маслово — Завет-Ленинский — Ермаково.
Всю ночь больше ста специалистов разных ведомств и служб, несколько десятков единиц техники ликвидировали последствия. Специально для работ к месту ЧП прибыл восстановительный поезд, чтобы освободить железную дорогу для пригородных составов. Утром 14 ноября стало известно, что железнодорожные пути расчищены и по ним могут двигаться поезда.
Мост придется подождать.
Мост в Джанкойском районе полностью восстановят в 2025 году, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования — около 180 млн рублей», — сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.