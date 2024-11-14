Вахтовик из Иркутской области отдал мошенникам более двух миллионов

Вахтовик из Иркутской области стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму, часть которой занял у своей возлюбленной. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, в конце лета с мужчиной связался «специалист» по валютным инвестициям.
50-летний мужчина доверился незнакомцу и начал вносить деньги. Сначала 10 тысяч, а после не смог остановиться. Увидев «прибыль» на экране, он отправил на счет еще 100 тысяч. В это же время аферисты убедили его в том, что для получения еще большей прибыли нужно внести миллион.
Для покупки иностранной валюты он взял кредит, а когда попытался вывести заработанные деньги, то у него потребовали еще, назвав это «зеркальный миллион». Эти деньги он занял у своей возлюбленной, которая также оформила кредит в банке.
— Мужчина доверил огромную сумму денег даже не компании, а просто незнакомцу из интернета. Два человека из-за своей доверчивости теперь будут выплачивать кредит. Если вы планируете торговать на бирже, то инвестируйте собственные сбережения. Компания должна быть проверенная и с хорошей финансовой репутацией, — отметила Светлана Фроленок, начальник следственного отдела ОМВД России по Шелеховскому району.
«Инвестор» лишился более двух миллионов 100 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело, начали расследование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ОПГ из Китая пыталась вывезти из Забайкалья бивни моржа и зубы кашалота.