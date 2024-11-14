Вахтовик из Иркутской области отдал мошенникам более двух миллионов

50-летний мужчина доверился незнакомцу и начал вносить деньги. Сначала 10 тысяч, а после не смог остановиться. Увидев «прибыль» на экране, он отправил на счет еще 100 тысяч. В это же время аферисты убедили его в том, что для получения еще большей прибыли нужно внести миллион.