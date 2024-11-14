Конкурентов устранял чужими руками: в Приморье поставили точку в деле бизнесмена, виновного в организации двух убийств

Второй заказ бизнесмен совершил в июне 2002 года. Для убийства совладельца кинотеатра «New Wave Cinema» Олега Сиденко Бабакохян вновь обратился к Ковальчику, который также, как и в прошлый раз, воспользовался дистанционной взрывчаткой. Сиденко взорвался в подъезде собственного дома на проспекте Острякова. За устранение предпринимателя киллер получил автомобиль Lexus 470 и 15 тысяч долларов. Это громкое дело, как и предыдущее, раскрыли в апреле 2022 года.