Конкурентов устранял чужими руками: в Приморье поставили точку в деле бизнесмена, виновного в организации двух убийств

В Приморье за организацию убийств двух предпринимателей вынесли приговор Армену Бабакохяну. Больше 20 лет он проведет в исправительной колонии, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
Как поделились в ведомстве, в октябре 2001 года Армен Бабакохян нанял киллера Игоря Ковальчука. За убийство совладельца популярного ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева он заплатил ему 10 тысяч долларов. По заказу Бабакохяна Ковальчук закрепил дистанционное взрывное устройство автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежавший жертве. 10 октября заказ был исполнен, в этот день, как писали в СМИ, в 12:50 прогремел взрыв, а части джипа раскидало по улице.
Второй заказ бизнесмен совершил в июне 2002 года. Для убийства совладельца кинотеатра «New Wave Cinema» Олега Сиденко Бабакохян вновь обратился к Ковальчику, который также, как и в прошлый раз, воспользовался дистанционной взрывчаткой. Сиденко взорвался в подъезде собственного дома на проспекте Острякова. За устранение предпринимателя киллер получил автомобиль Lexus 470 и 15 тысяч долларов. Это громкое дело, как и предыдущее, раскрыли в апреле 2022 года.
В период с апреля по декабрь 2022 года Армен находился в СИЗО и с помощью посредника передал сотруднику взятку на сумму в 130 тысяч рублей. Тем самым посредником оказался брат обвиняемого, владелец сети стоматологических клиник Эдуарда Бабакохян. К тому же, как ранее писала «КП», он слал родственнику продукты, алкоголь и даже телефон.
По решению суда Армен Бабакохян проведет 20 лет в исправительной колонии строгого режима, также наказанием стало ограничение свободы сроком на год и штраф в размере 1,3 миллиона рублей:
«Гражданские иски родственников погибших предпринимателей о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично: по 4 миллиона каждому истцу, на общую сумму 12 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.
Что касается Игоря Ковальчука, главного киллера ОПГ «Трифоновские», то Верховный суд РФ отменил смягчение приговора. По решению Пятого апелляционного суда его приговорили к 11,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей, однако Генеральная прокуратура не согласилась с таким вердиктом.