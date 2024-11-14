Семейная пара из Климовичей отправилась в лес за грибами и заблудилась

13 ноября в 15.28 в службу МЧС позвонила 67-летняя жительница Климовичей и сообщила, что она вместе с мужем заблудилась в лесу около деревни Родня.



В поисках пенсионеров участвовали работники МЧС и РОВД.



Как рассказали спасатели, у пенсионеров были с собой мобильные телефоны, с ними постоянно поддерживали связь. В поисках задействовали квадроцикл, так как другая техника там не могла проехать. Работники МЧС подъезжали к определенным местам, где подавали звуковые сигналы. В какой-то момент семейная пара звук услышала и вышла из леса. Поиски заняли порядка двух часов.



Пожилые супруги не замерзли и в медицинской помощи не нуждались.



На квадроцикле потерявшихся доставили в безопасное место, и пенсионеры отправились домой с полными пакетами грибов.