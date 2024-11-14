В Москве суд арестовал двух силовиков из Таганрога

Напомним, в августе этого года под Ростовом задержали бывшего начальника районного отдела ГАИ, подозреваемого в получении взяток. По версии следствия, с декабря прошлого года по март текущего бывший правоохранитель каждый месяц требовал от подчиненных около 8 500 рублей. Предположительно, за эти деньги он обещал рядовым гаишникам не контролировать процесс несения службы.