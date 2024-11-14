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В Москве суд арестовал двух силовиков из Таганрога

Суд в Москве отправил двух правоохранителей Таганрога в СИЗО до 12 января следующего года.

Источник: Комсомольская правда

В Москве суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из Таганрога. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

Согласно опубликованной информации, их задержали по делу бывшего руководителя Следственного отдела по городу Таганрогу. Они обвиняются в преступлении, предусмотренном статьей «Получение взятки». В СИЗО они пробудут до 12 января следующего года.

Напомним, в августе этого года под Ростовом задержали бывшего начальника районного отдела ГАИ, подозреваемого в получении взяток. По версии следствия, с декабря прошлого года по март текущего бывший правоохранитель каждый месяц требовал от подчиненных около 8 500 рублей. Предположительно, за эти деньги он обещал рядовым гаишникам не контролировать процесс несения службы.